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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Пари НН» запретили пользоваться телефонами перед тренировкой: «Бывало, зайдешь в раздевалку, а человек 12 в гробовой тишине сидят, уткнулись в смартфоны»

— Гончаренко не разрешает футболистам пользоваться телефонами перед тренировкой. Зачем это нужно? — Если про телефоны говорить, на мой взгляд, этому поколению, которое мы сейчас тренируем, было бы полезно между собой пообщаться.

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