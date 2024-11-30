В «Пари НН» запретили пользоваться телефонами перед тренировкой: «Бывало, зайдешь в раздевалку, а человек 12 в гробовой тишине сидят, уткнулись в смартфоны»

— Гончаренко не разрешает футболистам пользоваться телефонами перед тренировкой. Зачем это нужно? — Если про телефоны говорить, на мой взгляд, этому поколению, которое мы сейчас тренируем, было бы полезно между собой пообщаться.
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