Некоторые разработчики из CD Projekt RED уже начали читать книгу “Ведьмак: Перекре...

Некоторые разработчики из CD Projekt RED уже начали читать книгу “Ведьмак: Перекресток воронов” от Анджея СапковскогоВчера состоялся релиз цифровой версии книги “Ведьмак: Перекресток воронов” от писателя Анджея Сапковского.
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