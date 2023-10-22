Валерий Меладзе опроверг слухи о разводе Брежневой и брата из-за политики

Певец Валерий Меладзе опроверг информацию, опубликованную на днях, что причиной развода его старшего брата композитора Константина с певицей Верой Брежневой является якобы нежелание открыто поддерживать Украину и делать политические заявления.
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