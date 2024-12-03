«Бавария» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Бавария – Байер Дата проведения 3 декабря, 22:45, «Альянц Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Статистика Кубка Германии.
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