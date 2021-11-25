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Бывший нападающий «Кайрата» Анене: «Базель» явный фаворит в матче в Алматы»

Экс-форвард «Кайрата» Чума Анене поделился прогнозами на матч против «Базеля» в Лиге конференций. – Думаю, «Кайрат» постарается сыграть в меру своих возможностей.

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