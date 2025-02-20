Обман по-соседски: дешевое финское электричество становится сверхдорогим в Прибалтике

Разница в ценах на электроэнергию в Финляндии, экспортере, и Эстонии, импортирующей ее, поражает. Дешевая финская электроэнергия становится сверхдорогой по пути в Эстонию, заявил глава энергокомпании Eesti Energia Андрус Дурейко.
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