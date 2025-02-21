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Царьград

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На Урале священнослужители объединились в пожарную дружину

На Урале священнослужители объединились в пожарную дружину

В России появилась первая православная пожарная дружина, она получила название Братский Отряд Быстрого Реагирования, сокращённо - БОБР.

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