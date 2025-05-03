Чубайс просит снять арест с имущества на 5,6 млрд рублей

Пусть сосёт! У честного государева служащего не может быть имущества на такую сумму

Vladimir Lioubimcev

Скорее всего МОТИВАЦИЯ Чубайса не будет озвучена. Но это и так ясно: "ОН МНОГО ЗНАЕТ ПРО МНОГИХ"... Думаю, сработает... Он же действительно много знает... И если расскажет...