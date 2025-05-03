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Чубайс просит снять арест с имущества на 5,6 млрд рублей

Чубайс просит снять арест с имущества на 5,6 млрд рублей

В ходатайстве также есть просьба о снятии ареста со счетов еще семерых фигурантов арбитражного дела Чубайса.

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Комментарии
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_Remur _
Пусть сосёт! У честного государева служащего не может быть имущества на такую сумму
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Скорее всего МОТИВАЦИЯ  Чубайса не будет озвучена. Но это и так ясно: &quot;ОН МНОГО ЗНАЕТ ПРО МНОГИХ&quot;...   Думаю, сработает... Он же действительно много знает... И если расскажет...
Ответить
7 час.
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