Фтор «уступает дорогу» литию: ученые установили рекорд проводимости для твердых электролитов Li-ion батарей

Ученые более чем вдвое повысили проводимость перспективного электролита Японские исследователи из Нагойского университета улучшили характеристики материала LLNOF и установили рекорд литий-ионной проводимости среди оксидных твердых электролитов.
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