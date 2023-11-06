Уничтожено место хранения безэкипажных катеров ВСУ и авиационных средств поражения - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не внесли, российские войска продолжают проведение наступления в районах Авдеевки и Купянска.
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