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Военное обозрение

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  • Обама Трампоич
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Уничтожено место хранения безэкипажных катеров ВСУ и авиационных средств поражения - Минобороны

Уничтожено место хранения безэкипажных катеров ВСУ и авиационных средств поражения - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не внесли, российские войска продолжают проведение наступления в районах Авдеевки и Купянска.

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