В Омской области реализуется отраслевой принцип по улучшению инвестиционного климата региона

Накануне Первого мая под руководством заместителя Председателя Правительства Омской области Андрея Шпиленко состоялось очередное заседание рабочей группы Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области по улучшению показателей рейтинга Омской области.
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