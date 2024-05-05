Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Ан
    Моя бывшая сотрудница ст. инженер , выехав из Ташкента в Ковров (мама русская, папа татарин, российские корни, муж ру...Они выжимают из Р...
  • Silver Kont
    Ишаки должны сидеть в кищляках и работать там, а об этом должен думать главишаки-исабхи, пусть у них головы болят...Рвутся в Россию: ...
  • Поля Русс
    ДУМА "ДУМАЕТ""...КОГДА ЖЕ НАДУМАЕТ...ХВАТИТ РАХМОНОВЦАМ ОБЪЯСНЯТЬ СВОИ РЕШЕНИЯ...РЕШИЛИ-СДЕЛАЛИ...Рвутся в Россию: ...

Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Существует мнение, что без Крымского моста жизнь на полуострове остановится, снабжение прекратится, туристы перестанут ездить и вообще этот регион станет самым большим в мире пустырем без каких-либо перспектив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх