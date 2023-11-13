Минимум 421 иностранный гражданин и обладатель двойного гражданства включен в списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египтом.
Погранслужба: 421 иностранец включен в списки на переход из Газы в Египет
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Наталья Иванова
"Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявлял, что российские спасатели готовятся для эвакуации граждан Российской Федерации вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах"." Да вы что так возбудились? Эта орава не является гражданами России. У России деньги лишние появились? Носитесь с Этими. Как сами уехали, так пусть и едут снова - только не в Россию. Их "детишки" даже русский язык не знают. Хочется кого то поспасать - спасайте арабских детей - это хотя бы не дети предателей и бегунков.
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