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Представлен необычный 32-дюймовый экран на колесах с аккумулятором на 15 000 мА•ч — он умеет тренировать и помогать с домашкой

Представлен необычный 32-дюймовый экран на колесах с аккумулятором на 15 000 мА•ч — он умеет тренировать и помогать с домашкой

TianTian Bestie Phone Ultra Smart Screen получил 4K-дисплей и функции ИИ Главная особенность устройства — 32-дюймовый 4K-экран с покрытием AG, широким цветовым охватом DCI-P3 и алгоритмом SR, который улучшает изображение низкого разрешения до качества, близкого к 4K.

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