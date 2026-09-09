Представлен необычный 32-дюймовый экран на колесах с аккумулятором на 15 000 мА•ч — он умеет тренировать и помогать с домашкой

TianTian Bestie Phone Ultra Smart Screen получил 4K-дисплей и функции ИИ Главная особенность устройства — 32-дюймовый 4K-экран с покрытием AG, широким цветовым охватом DCI-P3 и алгоритмом SR, который улучшает изображение низкого разрешения до качества, близкого к 4K.