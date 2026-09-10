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Царьград

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На Кубани обновят сквер в Анастасиевской за 120 млн рублей

На Кубани обновят сквер в Анастасиевской за 120 млн рублей

В станице Анастасиевской Славянского района приступили к обновлению общественной территории. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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