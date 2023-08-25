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В России снижаются цены на «борщевой набор»

В России снижаются цены на «борщевой набор»

Стоимость так называемого борщевого набора, которая увеличилась в июле, в текущем месяце уже начала снижаться, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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