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«МЮ» согласовал с «Кристал Пэлас» трансфер Хендерсона за 15+5 млн фунтов и процент при перепродаже

«МЮ» согласовал с «Кристал Пэлас» трансфер Хендерсона за 15+5 млн фунтов и процент при перепродаже

Как сообщает The Athletic, стороны договорились о переходе вратаря за 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

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