Амерские леваки - это жуткая смесь наших соевичков с хахлами

Фраза дня с Перемог. Сначала вступление, дабы было понятно, о чём речь.В пендосии несколько невменяемых бЛевачек решили отпраздновать годовщину убийства Чарли Кирка - испекли тортик, начали выкладывать у себя "вИсёлые" картинки и вот это всё.
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