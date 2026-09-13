Амерские леваки - это жуткая смесь наших соевичков с хахлами

Фраза дня с Перемог. Сначала вступление, дабы было понятно, о чём речь.В пендосии несколько невменяемых бЛевачек решили отпраздновать годовщину убийства Чарли Кирка - испекли тортик, начали выкладывать у себя "вИсёлые" картинки и вот это всё.