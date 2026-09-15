Редкое явление разглядели через бинокль в небе над Новосибирском

Вчера Венера оказалась всего в 0,2° от края лунного диска для новосибирских наблюдателей. Благодаря тому, что Луна и Венера — это очень яркие объекты, данное соединение можно было увидеть с помощью биноклей или телескопов еще до того, как зашло Солнце.