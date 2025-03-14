Театр абсурда
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Театр абсурда

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Неутомимые шароварные мстители

Неутомимые шароварные мстители

Ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отмстить. Н. В. Гоголь. «Страшная месть» Можно вечно смотреть на три вещи: как французы вводят войска, как немцы ищут виновных во взрыве «Северного потока — 2» и как от евроукров ждут благодарности.

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Комментарии
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Тамара
Нееет, они ни просто придурки, они конченые идиоты.
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13 час.
Т
Тамара
Продолжение какое-то будет, тут нет сомнений, но то, что их сделали, взростили, воспитали таким образом, что просто позорище, что они говорят, творят, даже требуют, и слышать, и читать уже СМЕШНО. Просто какие-то ИДИОТЫ.
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Согласен с вами!
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7 час.
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