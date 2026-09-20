На Камчатке автомобиль рухнул вниз с обрыва из-за отказавших тормозов

В Петропавловске-Камчатском автомобиль рухнул с обрыва из-за сломавшихся тормозов. Об этом сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.
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