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Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет

Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет

Думаю, никому не надо рассказывать, что такое Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы? Это крупнейшие в мире транспортные артерии, по которым сутки напролёт с юга на север и обратно идут балкеры, танкеры и сухогрузы, полные товаров, так необходимых в странах Европы и не только.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Херню не несите. Это разные вещи.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Нет это только предстоит сделать при помощи все тех же британских беспилотников и неча их жалеть.
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1 час.
Natalija Osminina
Надежда, Вы же должны знать тролля Белую Слюду. Он отрабатывает легенду среднестатического россиянина, недовольного политикой Путина.  И  в каждую тему на МТ  лепит по методичке всякую гадость. И самое смешное, что в своем посте показал себя потребительским червяком,  котрого интересует только собственное брюхо.
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1 час.

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