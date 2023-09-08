Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет

Думаю, никому не надо рассказывать, что такое Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы? Это крупнейшие в мире транспортные артерии, по которым сутки напролёт с юга на север и обратно идут балкеры, танкеры и сухогрузы, полные товаров, так необходимых в странах Европы и не только.