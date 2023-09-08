Очередная победа Путина. БРИКС отжал у англосаксов морские торговые пути, которыми они распоряжались сотни лет
Думаю, никому не надо рассказывать, что такое Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы? Это крупнейшие в мире транспортные артерии, по которым сутки напролёт с юга на север и обратно идут балкеры, танкеры и сухогрузы, полные товаров, так необходимых в странах Европы и не только.
Комментарии
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Херню не несите. Это разные вещи.
Нет это только предстоит сделать при помощи все тех же британских беспилотников и неча их жалеть.
Надежда, Вы же должны знать тролля Белую Слюду. Он отрабатывает легенду среднестатического россиянина, недовольного политикой Путина. И в каждую тему на МТ лепит по методичке всякую гадость. И самое смешное, что в своем посте показал себя потребительским червяком, котрого интересует только собственное брюхо.
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