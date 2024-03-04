Сенсорный экран вместо клавиш – насколько это безопасно?

Вопрос от читателя «За рулем»: – Сегодня салоны автомобилей превращаются в набор экранов. Но всегда ли это удобно и безопасно?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор:– Деваться некуда: к сенсорным экранам надо привыкать, число физических клавиш будет сокращаться.
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