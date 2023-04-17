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Психиатр Клименко предупредил об опасности самолечения антидепрессантами

Психиатр Клименко предупредил об опасности самолечения антидепрессантами

Антидепрессанты назначаются при клинической депрессии, однако ее часто путают с другими недугами. Об этом рассказал психиатр Александр Клименко в беседе с радио Sputnik.

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