В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили школьникам и студентам о соблюдении ПДД

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и повышения уровня знаний в области безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с представителями Общественного совета при ММО напомнили школьникам и студентам о неукоснительном соблюдении ППД.
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