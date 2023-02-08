Альфир Бакиров помог предпринимателю возобновить работу по добыче полезных ископаемых

Ярославский предприниматель получил возможность беспрепятственно заниматься добычей полезных ископаемых, благодаря внесенным изменениям в правила землепользования и застройки.
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