III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Альфир Бакиров помог предпринимателю возобновить работу по добыче полезных ископаемых

Ярославский предприниматель получил возможность беспрепятственно заниматься добычей полезных ископаемых, благодаря внесенным изменениям в правила землепользования и застройки.

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