В Петербурге арестован убивший приемную мать и брата 21-летний парень

Василеостровский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего петербуржца, который в ночь на 3 октября зарезал приёмную мать и младшего сводного брата в их квартире.
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