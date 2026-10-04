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Царьград

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В Петербурге арестован убивший приемную мать и брата 21-летний парень

В Петербурге арестован убивший приемную мать и брата 21-летний парень

Василеостровский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего петербуржца, который в ночь на 3 октября зарезал приёмную мать и младшего сводного брата в их квартире.

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