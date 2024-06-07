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В нескольких регионах РФ задержали подозреваемых в финансировании терроризма

В нескольких регионах РФ задержали подозреваемых в финансировании терроризма

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Карелия при силовой поддержке со стороны Росгвардии задержали в нескольких регионах страны граждан РФ и выходцев из государств средней Азии, подозреваемых в финансировании терроризма.

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