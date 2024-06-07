В нескольких регионах РФ задержали подозреваемых в финансировании терроризма

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Карелия при силовой поддержке со стороны Росгвардии задержали в нескольких регионах страны граждан РФ и выходцев из государств средней Азии, подозреваемых в финансировании терроризма.