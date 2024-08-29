Выставка "Москва промышленная. Город будущего" - это уникальное пространство для знакомства с передовыми разработками московской промышленности

На выставке "Москва промышленная. Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" гости смогут познакомиться с предприятиями ракетно-космической отрасли и беспилотными авиационными комплексами (БАС), научиться управлять дронами и увидеть интерактивное шоу.
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