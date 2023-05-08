БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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А. Бунич: Перемирие России и Украины может обрушить мировой рынок нефти

А. Бунич: Перемирие России и Украины может обрушить мировой рынок нефти

Ударит ли по нашей экономике снижение добычи углеводородов? Вера Жердева Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Вице-премьер Новак сообщил, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизится до 515 млн тонн.

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