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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Италии о Пирло: «Ожидаю исправления ошибки. Произошедшее не должно было случиться. Каждый должен разбираться со своей совестью»

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию вокруг отмены решения по назначению Андреа Пирло на пост главного тренера национальной сборной.

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