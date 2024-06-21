Revolut готовит продажу акций на $500 млн

Британская финтех-компания Revolut, основанная гражданином Великобритании Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко привлекла Morgan Stanley в качестве организатора продажи акций на сумму $500 млн, пишет газета Financial Times.
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