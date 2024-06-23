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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун потерял чемпионский перстень во время парада

Джейлен Браун потерял чемпионский перстень во время парада

Защитник «Бостона» потерял его во время праздничного парада. Браун стал чемпионом НБА и MVP финальной серии.

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