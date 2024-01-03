Дознаватель из Архангельской области стала победителем во всероссийском конкурсе МЧС России

Галина Афоненкова награждена на XV Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» как «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».
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