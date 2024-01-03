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Закон, порядок, государство

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Дознаватель из Архангельской области стала победителем во всероссийском конкурсе МЧС России

Дознаватель из Архангельской области стала победителем во всероссийском конкурсе МЧС России

Галина Афоненкова награждена на XV Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» как «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

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