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Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов, сообщает пресс-служба театра."Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня.

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