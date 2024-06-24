Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов, сообщает пресс-служба театра."Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня.
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