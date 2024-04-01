Твердая пища усиливает эффект препаратов для похудения

Исследователи из Гарвардской медицинской школы вместе с коллегами выявили, что прием лекарства от диабета метформина в сочетании с употреблением твердой пищи значительно снижает чувство голода и помогает контролировать аппетит.
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