Лунные дороги построят при помощи мощных лазеров

В том, что Луна в обозримом будущем будет освоена людьми, никто уже не сомневается. Полеты к Луне становятся более продуктивными, а несколько «космических держав» уже заявили о своих планах по освоению поверхности естественного спутника Земли.
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