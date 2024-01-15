Огненный ад в Исландии: Лава подожгла целый город, пылают дома, земля разверзлась

Началось извержение одного из вулканов на исландском острове Гриндавик. Извержение вулкана в Исландии: что происходит в Гриндавике Многострадальный Гриндавик в Исландии, на полуострове Рейкьянес снова оказался в зоне извержения.
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