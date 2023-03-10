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В Хабаровском крае пассажира без налички чуть не выгнали на улицу

В Хабаровском крае пассажира без налички чуть не выгнали на улицу

Кондуктор автобуса в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края грозил высадить из транспорта пассажира за то, что тот не имел при себе наличных денег.

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