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Мастерское управление БМП помогло бойцам ВС РФ сорвать переброску штурмовиков ВСУ

Мастерское управление БМП помогло бойцам ВС РФ сорвать переброску штурмовиков ВСУ

Экипажу боевой машины, в составе которой действовал гвардии рядовой Руслан Вербило, была поставлена задача оперативно занять позицию на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских националистов.

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