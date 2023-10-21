Мастерское управление БМП помогло бойцам ВС РФ сорвать переброску штурмовиков ВСУ

Экипажу боевой машины, в составе которой действовал гвардии рядовой Руслан Вербило, была поставлена задача оперативно занять позицию на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии