Уголовное дело Владимира Бурдули направлено в суд

Экс-депутат горсовета обвиняется в мошенничестве СУ СК по Смоленской области завершил расследование уголовного дело в отношении экс-депутата горсовета Владимира Бурдули, на данный момент прокуратура направила материалы в суд.
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