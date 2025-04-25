Два украинских беспилотника уничтожили над Нижегородской областью

«За период с 20:10 24 апреля по 06:00 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве об общем числе сбитых БПЛА над территорией России.