АЭС Китая назвали одними из самых безопасных 

Вид с воздуха на малый модульный реактор «Линлун-1», провинция Хайнань на юге Китая / © VCG Общее число атомных энергоблоков в материковой части Китая достигло 102, включая 58 энергоблоков с лицензиями на эксплуатацию.
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