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Китай

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«Жэньминьван» запустил демонстрационную площадку ИИ в Наньнине

27 сентября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 25 сентября в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский АР/ прошла церемония открытия выставочного центра искусственного интеллекта, созданного совместно сайтом «Жэньминьван» и туристической компанией Guangxi Tourism Development Group.

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