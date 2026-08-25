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Царьград

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В Волгограде в своем кабинете найден застреленным 24-летний полицейский

В Волгограде в своем кабинете найден застреленным 24-летний полицейский

Тайна гибели молодого лейтенанта: что произошло в отделе полиции Волгограда.В Советском районе Волгограда в рабочем кабинете участкового пункта полиции в доме № 3 по улице Даугавской обнаружили тело 24-летнего лейтенанта Ивана Ильченко с огнестрельным ранением.

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