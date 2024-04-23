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Лежал на балконе, прикрытый одеялом: Загадочную пропажу петербуржца разгадал арендодатель

Лежал на балконе, прикрытый одеялом: Загадочную пропажу петербуржца разгадал арендодатель

В Северной столице дочь месяц искала отца, который не выходил на связь. Загадочную пропажу петербуржца разгадал арендодатель, обнаруживший, что всё это время пропавший лежал на балконе, прикрытый одеялом.

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