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Психотерапевт Москвин: человеку необходимо жить ради себя, а не других

Психотерапевт Москвин: человеку необходимо жить ради себя, а не других

Нередки случаи, когда человек живет ради других, проживает свои годы с целью кому-то угодить. Но для того, чтобы пребывать в счастье, необходимо стать «заказчиком» своей жизни и достигать успехов ради себя.

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