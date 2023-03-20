Психотерапевт Москвин: человеку необходимо жить ради себя, а не других

Нередки случаи, когда человек живет ради других, проживает свои годы с целью кому-то угодить. Но для того, чтобы пребывать в счастье, необходимо стать «заказчиком» своей жизни и достигать успехов ради себя.
Популярные статьи
- Посол Антонов после завершения консультаций в Госдепе заявил, что самолетам и кораблям США нечего делать вблизи границ России
- Медведев об ордере МУС на арест Путина: нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом
- Глава СВР Нарышкин: Россия знает, с какой целью США ведут разведку в Черном море
Свежие комментарии