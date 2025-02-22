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Царьград

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Бойцы "Запада" закрепились в Новолюбовке: новое продвижение в ЛНР

Бойцы "Запада" закрепились в Новолюбовке: новое продвижение в ЛНР

Российские войска заняли село Новолюбовка в ЛНР, сообщает Минобороны РФ. Населенный пункт взят бойцами группировки «Запад».

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