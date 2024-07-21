Manchester Evening News: Де Брёйне дал согласие на переход в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде». Как сообщает Manchester Evening News, на текущий момент продолжаются переговоры между английским клубом и «Аль-Иттихадом».
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