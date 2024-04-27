Исторические напёрстки Используете доллар – введём санкции! Нет . тоже введём Первое.
Используете доллар – введём санкции! Нет ... тоже введём
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Астон Мартин
8 долларов в час ...минимальный заработок по их закону ...и печатный станок в их руках ...🥸...и вообще надо реально смотреть на вещи ...
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16 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43282832314/Priklyucheniya-Takera-v-Moskve-CHto-govoryat-prostyie-amerikants?utm_referrer=mirtesen.ru
Приключения Такера в Москве. Что говорят простые американцы - Славянская доктрина - 27 апреля
Славянская доктрина - МирТесен
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15 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43955951104/Svobodnaya-torgovlya-ne-beret-dollar-v-raschet?utm_referrer=mirtesen.ru
Свободная торговля не берет доллар в расчет - Славянская доктрина - 28 апреля
Славянская доктрина - МирТесен
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2 час.
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